Hartig und Costello im FOA „Bohème“

Mannheim.Anita Hartig und Stephen Costello sind am Samstag, 12. Januar (19 Uhr), die Gäste beim Festlichen Opernabend mit Friedrich Meyer-Oertels „La bohème“-Inszenierung von 1974. Sie geben am Nationaltheater Mannheim das Traumpaar ab für Mimì und Rodolfo, deren Liebe ja so kläglich (und tödlich) scheitert. In weiteren Partien sind aus dem NTM-Ensemble Eunju Kwon, Evez Abdulla, Ilya Lapich, Sung Ha und Kammersänger Thomas Jesatko zu erleben. Die musikalische Leitung des Abends hat Generalmusikdirektor Alexander Soddy. dms

