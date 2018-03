Hase lädt zum Hoppeln

Anzeige

Rhein-Neckar.Allerlei österliche Aktionen für Klein und Groß locken rund um die Feiertage in Schwetzingen und Heidelberg. So lädt die Schlossverwaltung Schwetzingen am Sonntag, 1. April, 11 bis 16 Uhr, wieder zum „Osterhoppeln im Schlossgarten“ ein. Mit etwas Glück können die Besucher bei dieser Eiersuche den Osterhasen erwischen, wie er die bunten Leckereien auf dem frühlingshaften Areal versteckt. Finden die Kinder ihn, erfahren sie zudem spannende Geschichten über das Schloss und den Garten.

Um allen Kindern eine Überraschung zu ermöglichen, bittet die Schlossverwaltung, jeweils nur ein Ei mitzunehmen. Der Eintritt (Schlossgarten inklusive „Osterhoppeln“) beträgt sechs, ermäßigt drei Euro und für Familien 15 Euro.

Ferienprogramm inklusive

Im Schwetzinger und im Heidelberger Schloss finden am Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag zudem öffentliche Führungen statt. Außerdem stehen in beiden Schlössern Führungen zu speziellen Themen auf dem Programm. Den Auftakt bildet in Heidelberg am Freitag, 30. März, 14.30 Uhr, der Rundgang „Es fehlte nicht, was feiner Lebensart entspricht“. In Schwetzingen lädt am selben Tag, 12.15 Uhr, die Führung „Das Leben bei Hofe“ zum Schlossbesuch ein.