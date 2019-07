Heilpflanzen, Hexenkraut und Musik

Mannheim.Seien es Konzerte, Vorträge oder Seminare: Das Programm der Stadtparks in Mannheim hat auch in den nächsten Tagen wieder einiges zu bieten. Unter anderem stehen im Luisenpark in den nächsten Tagen zwei Konzerte an. Andy King & The Memphis Riders treten gemeinsam mit Andreas Stolzenthaler am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr auf der Seebühne auf.

Tipps aus der Medizin

Am Mittwoch, 10. Juli, spielt die Sandy Showband ihr Konzert unter dem Motto „Oldies but Goldies“ auf der Seebühne. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Neben Konzerten stehen aber auch Vorträge auf dem Programm des Luisenparks. Einer davon beschäftigt sich mit der chinesischen Kräutertherapie. Andrea Mercedes Riegel stellt am Donnerstag, 4. Juli, im chinesischen Teehaus die wichtigsten Heilpflanzen vor und gibt Beispiele für eine chinesische Hausapotheke.

Wer an der Veranstaltung, bei der auch Tee aufgegossen wird, teilnehmen möchte, zahlt neun Euro. Der Parkeintritt ist inbegriffen. Wer eine Jahreskarte hat, zahlt nur fünf Euro. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass startet bereits eine Stunde vorher. Wer einfach einmal abschalten und Stress abbauen will, ist bei einem Workshop am Freitag, 5. Juli, genau richtig. Ab 16 Uhr lernen die Teilnehmer für zwei Stunden im Heilpflanzengarten des Luisenparks, wie Gewächse aus der Natur helfen können, ausgeglichener zu werden. Die Gebühr beträgt 12 Euro inklusive Materialkosten. Ein ermäßigter Parkeintritt muss extra gezahlt werden.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Nähere Informationen zu Treffpunkt und Anmeldung gibt es unter 0621/410 05 54.

Eine Familienführung unter dem Motto „Zaubertier und Hexenkraut“ können interessierte am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr in der Grünen Schule im Luisenpark erleben. Dabei gehen Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren mit einer kundigen Lehrmeisterin auf Entdeckungsreise. Treffpunkt ist die Grüne Schule im Luisenpark.

Erwachsene zahlen für die Führung drei Euro, Kinder zwei. Der Parkeintritt kommt noch hinzu. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Nähere Informationen dazu gibt es unter 0621/410 05 54.

Kleine dürfen mitmachen

Beim Mitmachtheater unter dem Titel „Julchen und die Zaubermäuse“ kommen kreative Kinder ab vier Jahren auf ihre Kosten. Dabei gibt es jede Menge Zaubervorführungen, Ballett-Einlagen und viel Musik. Die Veranstaltung am Sonntag, 7. Juli, im Herzogenriedpark beginnt um 15 Uhr. Das Mitmachtheater selbst ist kostenlos, allerdings muss der Eintritt für den Park bezahlt werden. tge

