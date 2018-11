Heimelige Budenstadt

Oftersheim.Ins weihnachtliche Scheunen-Ambiente sowie in den nebenan liegenden Innenhof des Gemeindemuseums lädt der Heimat- und Kulturkreis am ersten Adventswochenende in die Mannheimer Straße 59 ein. Geöffnet ist Samstag, 1. Dezember, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

Weitere Stände, die samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zum Besuch locken, finden Besucher auf dem Parkplatz hinter der Volksbank. Vereine sorgen für das kulinarische Angebot, das sich zu weihnachtlichen Klängen genießen lässt. cat

