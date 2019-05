Heimischen Tieren auf der Spur

Rinnthal.Ein Natur-Erlebniscamp für Kinder veranstaltet der Naturschutzbund (NABU) am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, im Tal der Generationen in Rinnthal (Landkreis Südliche Weinstraße). Im Fokus des bunten Programms stehen die tierischen Bewohner des Pfälzerwalds.

Übernachtet wird in Zelten, die die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren selbst mitbringen. Los geht es am Samstag um 10 Uhr, Ende des Camps ist am Sonntag nach einem Frühstück um 11 Uhr. Die Teilnahme kostet inklusive Verpflegung und Material 45 Euro.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldeformulare können beim NABU in Landau unter Telefon 06341/316 28 oder per E-Mail an NABU.Sued@NABU-RLP.de angefordert werden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019