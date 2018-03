Heimspiel für Hormuth

Anzeige

Mannheim.Mit seinem Programm „Halt die Klappe – wir müssen reden!“ hat Frederic Hormuth am Sonntag, 4. März, 18 Uhr, ein weiteres Gastspiel in der Klapsmühl’. Einmal mehr redet der Kabarettist Klartext und hat dabei hochaktuelle Themen im Blick.

Reichsbürger, Trump, Freihandelsabkommen und „Abendlandretter, die Angst haben, demnächst auf ihrem Lottoschein statt Kreuzen nur noch kleine Halbmonde machen zu dürfen“: Hormuth nimmt bissig und überspitzt Phänomene unserer Zeit aufs Korn. Er analysiert, demontiert und zelebriert dabei mit Wortwitz seine Kunst.

Der gebürtige Mannheimer nimmt auch Essenstrends und andere Auswüchse unserer Zeit aufs Korn. Dazwischen haut er wahlweise in die Tasten oder auf seinen legendären Buzzer, um sich immer wieder aufs Neue Gehör zu verschaffen. Auf seiner Stammbühne in der Klapsmühl’ wird dies allerdings kaum wirklich nötig sein. Da kleben ihm die Fans sowieso immer wieder gerne an den Lippen. sdo