Heiße Beats und Abkühlung

Lampertheim.Bei sonnigen 27 Grad Celsius sind viele hin- und hergerissen zwischen Partys und einem Sprung ins kühle Schwimmbecken. Die Veranstalter von Crema Latina kombinieren beide Wünsche: Am Samstag, 15. Juni, wird beim Crema Latina Island Festival in den Biedensand Bädern in Lampertheim zwölf Stunden lang gefeiert, getanzt und geschwommen.

Gespielt wird Musik aus den Genres Reggaeton, Dancehall und Hip-Hop. Mehrere DJs und bekannte Künstler treten live auf. Dabei sind unter anderem DJ Wydee gemeinsam mit Leftside, Dopebwoy und Ardian Bujupi. Der wohl bekannteste Musiker dürfte Raulyn Cuban sein, der ein offizieller Voract vom Rapper Daddy Yankee ist. Eine musikalische Mischung also, die den Puls in die Höhe treiben könnte.

Während die Füße im Sand stecken oder tanzen, können die Gäste erfrischende Cocktails schlürfen. Umkleidekabinen bieten die Möglichkeit, das Party-Outfit in Schwimmbekleidung zu tauschen. Knallt die Sonne zu stark, steht ein Stand mit Sonnenbrillen bereit. Für die Mutigen ist ein Tätowierer vor Ort, der langfristige Andenken an die Party anbietet.

Lifestyle- und Social-Media-Freunde werden auch bedacht: Mehrere Chillout-Areas bieten Möglichkeit zur Verschnaufpause, in Shisha-Ecken kann Dampf abgelassen werden. Und wer diese ausgefallene Sommersause mit der Öffentlichkeit teilen möchte, findet auf dem Gelände verteilt verschiedene „Instagram-Spots“.

Für genug Energie zum Tanzen sorgen unterschiedliche regionale und überregionale Anbieter. Das Angebot erstreckt sich dabei von Smoothiebowls über Tacos bis hin zu Burgern.

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und dauert bis Mitternacht. Gefeiert wird bei und in den Biedensand Bädern (Weidweg 21, 68623 Lampertheim). Tickets sind bis Freitag im Vorverkauf erhältlich. Early Bird Tickets kosten 30 Euro, ansonsten 38 Euro. Die Backstage-Karte kostet 100 Euro – Essen und trinken ist inklusive. jeb

