Heddesheim.Sommer, Sonne und heiße Live-Klänge unter dem Abendhimmel: Das können die Besucher beim diesjährigen Sommerfest am Heddesheimer Badesee erleben, das am Samstag, 4. August, in seine mittlerweile vierte Saisonrunde geht.

Abendlicher Höhepunkt ist das Konzert der Band The Groove Generation. Wer die Musiker noch nicht kennen sollte: „Die Truppe aus Bürstadt agiert musikalisch auf höchstem Niveau, gepaart mit unbändiger Spielfreude“, notiert die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung zu der Veranstaltung. Und weiter: „Auch neben der Bühne überzeugt die komplett durchgeknallte, aber liebenswerte Truppe mit viel Charme und Professionalität. Seit 2007 machen sie ganz Deutschland unsicher und die Gruppe ihrer ,Ohrenzeugen’ wächst wöchentlich. The Groove Generation überzeugt mit ihrem eigenen Sound und Groove jedes Publikum. Jung, frech, anders greifen sie nach dem Thron der Coverszene.“

Wer sich mit eigenen Ohren von den Live-Qualitäten der Band überzeugen will, sollte spätestens um 20 Uhr am Heddesheimer Badesee eingetroffen sein – dann beginnt das The-Groove- Generation-Konzert. Einlass (am Haupteingang) ist ab 18 Uhr, ab dann stimmt zudem DJ Frederic die Gäste musikalisch auf den Abend ein. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt – professionelle Caterer bieten beim Sommerfest der Gemeinde Heddesheim eine breite Auswahl an Grillspeisen und Getränken an.