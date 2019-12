Heißer Klebstoff in der Halle

Heidelberg.Multitalent Mine kommt zum vierten Mal in die Halle02 nach Heidelberg. Diesmal am 15. Dezember – im Zuge ihrer „Klebstoff Tour II“. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Im Jahr 2015 kam die Künstlerin noch als Support Act von Laing – es folgten zwei Solo-Konzerte im Halle02-Club; das letzte war restlos ausverkauft. Und nun entert sie dort die große Bühne. Beim Album Klebstoff und der gleichnamigen Tour ist der Name Programm: Für Mine ist das Wort ein phonetisches Meisterwerk: „Ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sprache und mag gerne, dass sie so kryptisch in den Betonungen ist“ sagt sie. „Klebstoff“ klänge hart, aber gleichzeitig trotzdem weich und passe daher genau zu seiner Bedeutung. „Ich finde das Bild interessant, dass jeder von uns mit Klebstoff umhüllt durch das Leben geht und alle Dinge, mit denen man in Kontakt kommt – positiv oder negativ – an enem kleben bleiben“, so Mine. see

