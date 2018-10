Heißer Kram von früher

Mannheim.Mit dem „heißesten Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010“ haben sich Eure Mütter für eine Doppelshow im Mannheimer Capitol angekündigt. An zwei Tagen, am Freitag und Samstag, 26. und 27. Oktober, jeweils um 20 Uhr, heißt es: „Ich find ja die Alten geil“.

Sechs Shows hat die Comedy-Truppe seit ihrer Gründung auf die Beine gestellt, und die Geschichte von Eure Mütter strotzt von Intrigen, turbulenten Verwicklungen und knisternder Erotik.

Gerne vergleicht sich das Trio mit dem Film „Eyes Wide Shut“ – nur in gut, wie Andreas Kraus, Donato Svezia und Matthias Weinmann betonen. Die Spezial-Show umfasst die lustigsten Nummern, die in den ersten zehn Jahren des mütterlichen Schaffens entstanden sind. Für spätberufene Fans schrägen Humors eine einmalige Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen. sdo

