Heitere Himbeerparty

Mannheim.Feiern, Tanzen und sich mit seinen Freunden im Mannheimer Nachtleben amüsieren. Jeden letzten Samstag im Monat feiern Homosexuelle eine Kultparty und machen damit die sogenannte Himbeerparty in der Alten Feuerwache zum größten monatlichen „Gays Event“ der Stadt. Für die beste Stimmung auf der Party sorgen an diesem Abend die Himbeer DJ’s mit dem besten Musikmix aus Happy House, Dance and Himbeer-Musik.

Ein besonderer Höhepunkt an diesen Abenden ist die Beleuchtung, die das Abendprogramm für die Besucher optisch abrundet. Die „Visual Video Effects“ werden von den Organisatoren mit neuer Licht und Video Technik gekonnt in Szene gesetzt und leisten ihren Beitrag zu der Himbeer Musik der DJ’s. Hier wird das Tanzen bei zur Musik passenden Lichteffekten zu einem echten Erlebnis.

Wer auf den Geschmack der Himbeerparty gekommen ist oder sich einfach gerne vorher über die Veranstaltung informieren möchte, kann sich sogar die Himbeer-App besorgen. Hier finden Interessenten die Online-Gästeliste, können von Getränke-Gutscheinen und Treue-Karten profitieren oder sich ihre Online-Tickets für den Abend direkt aufs Handy runterladen. Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit zu Verlosungen, Rubellosen und vielem mehr für alle Himbeerparty-Freunde.

Tickets für die Veranstaltung an jedem letzten Samstag im Monat gibt es auch an der Abendkasse. Los geht es immer um 23 Uhr, der Einlass ist ab 18 Jahren. miz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019