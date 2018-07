Helene Fischer heiß begehrt

Anzeige

Frankfurt/Mannheim.Für die Anhänger von Schlagerkönigin Helene Fischer gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, ihr Idol in der (erweiterten) Region zu sehen.

Am Freitag, 20. Juli, um 19.30 Uhr, können die Fans – wenn sie schnell genug sind – den Superstar vor großer Kulisse in der Frankfurter Commerzbank-Arena erleben. Dort macht die Diva im Rahmen ihrer Stadion-Tournee Station. Bei Redaktionsschluss des „Morgen Magazins“ gab es für das Live-Spektakel noch einige wenige Restkarten ab 61,80 Euro plus Gebühren (zum Beispiel unter www.eventim.de).

Es gibt noch Karten

Wer keine Tickets mehr für das Frankfurter Konzert bekommt, sollte sich zwei weitere Termine vormerken. Denn ihre Hallentour wird die Schlager-Königin nach Mannheim führen. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, ist sie jeweils um 20 Uhr zu Gast in der SAP Arena. Für beide Auftritte sind noch Karten ab 49,80 Euro plus Gebühren erhältlich. Reservierungen unter Telefon 01806/57 00 70. Aber auch hier gilt: rasch zugreifen. Konzerte von Helene Fischer sind heiß begehrt. sdo