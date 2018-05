Herausfordernder Weltstar

Anzeige

Madonnas Weltstar-Aura, George Michaels beeindruckende auch über den Bühnenboden fließende Optikeffekte, Pinks atemberaubende Artistik und die Cirque-du-Soleil-Show von Helene Fischer in allen Ehren – das wohl beeindruckendste Pop-Gesamtkunstwerk in der Geschichte der Mannheimer SAP Arena hat Justin Timberlake abgeliefert. Vieles erinnert an diesem 29. Mai 2007 an eine Show des viel zu früh verstorbenen Multitalents Prince. Buchstäblich im Mittelpunkt, also mitten in der Arena, steht eine spektakuläre, kreuzförmige Bühne. Rampen an den Flanken bringen den Zuschauern im Unterrang ihren Star fast auf Tuchfühlung; an den zwei offenen Seiten der Bühne im Innenraum ist man ihm so nah, dass es sich wie ein Club-Konzert anfühlt. Dazu rotieren an der Decke gewaltige Stahlkränze mit Scheinwerfern und Lasern, heben und senken sich oder verschwinden aus dem Blickfeld – „Star Wars“ lässt grüßen.

Das Bühnenzentrum „verhüllt“ ein transparenter Vorhang mit etwa 15 Metern Durchmesser, der schnell als hochgradig flexible Projektionsfläche für Lichteffekte und Einspielungen ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, Timberlake, neun Tänzer, vier Backgroundsänger und die siebenköpfige Band verschmelzen auf mehreren Etagen zu einem vibrierenden Gesamtkunstwerk. So eine sinnvoll eingesetzte Opulenz gab es bis dahin auf Pop-Tourneen nur bei Prince Mitte der 80er, David Bowie Anfang der 90er, Michael Jackson und Madonna. Und dann überraschte noch Produzent und Hip-Hop-Mogul Timbaland die 8500 begeisterten Zuschauer, und verwandelte die Arena in ein bassig dröhnendes IMAX-Multimedia-Kino. Überwältigend!

Von Disney über *NSYNC zum Superstar in der SAP Arena Zur Person: Justin Randall Timberlake wurde am 31. Januar 1981 in Memphis, Tennessee, geboren. Sein Vater war Chorleiter und begeisterte ihn für Gesang. Als Kind wurde er 1993 bekannt als Teilnehmer der Castingshow „Star Search“ und Moderator der TV-Show „The All-New Mickey Mouse Club“ im Disney Channel (unter anderem an der Seite seiner späteren Freundin Britney Spears). Seit 2012 ist er mit Hollywood-Star Jessica Biel verheiratet. Das Paar hat seit 2015 einen Sohn. Zur Karriere: Aus dem „Mouseketeer“ wurde 1995 ein Popstar. Boygroup-Macher Lou Pearlman formte Timberlake zum Frontmann seiner zweiten Band nach den Backstreet Boys: *NSYNC. Wie viele Gruppen des Genres wurde der Karrierezug in Deutschland aufs Gleis gesetzt, wo schon das Debütalbum „’N Sync“ 1997 auf Platz eins der Charts landete. Der US-Markt reagierte erst 1998 auf ein Weihnachtsalbum. Nach massivem juristischem Streit mit Entdecker Pearlman und der Plattenfirma, gelangen eine Serie von Top-10-Hits und zwei Nummer-eins-Alben. 2002 wurde aus einer Auszeit das Ende des Quintetts, als Timberlakes Solo-Debüt „Justified“ ein Welterfolg wurde, dem er vier Nummer-eins-Alben folgen ließ. Insgesamt hat er mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Der zehnfache Grammy-Gewinner ist auch als Golfer, Geschäftsmann und Schauspieler („Black Snake Moan“, „The Social Network“, Inside Llewyn Davis“) erfolgreich. Zur Show: Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr, SAP Arena Mannheim. Einlass: 17.30 Uhr. Zum Vorverkauf: Karten ab 101,65 plus Gebühren gibt es ausschließlich über den SAP Arena Webshop (saparena.de), Telefon 621 /18 19 03 33), www.ticketmaster.de und www.eventim.de. Die üblichen Vorverkaufsstellen inklusive dem Ticketshop in der Arena verkaufen keine Timberlake-Karten. VIP-Tickets kosten 279 Euro unter vip@saparena.de oder 621/18 19 06 07. jpk

Die Latte liegt also nicht ganz niedrig, wenn Justin Timberlake am 13. Juli in die SAP Arena zurückkehrt. Auch wenn für diese Show heute schon mehr Karten verkauft sind als 2007. Aber das hat er ganz gern, dieser immer noch erstaunlich jungenhaft wirkende 27-Jährige aus Memphis. Er mag die Herausforderung – und liebt es, herauszufordern. Dabei neigen noch heute viele dazu, ihn abzutun. Als Ex-Boygroup-Hupfdohle bei *NSYNC, Ex-„Mouseketeer“ im Mickey-Mouse-Club beim Disney-Kanal und Ex-Castingshowkandidat hat man es nicht leicht, als Künstler in der Tradition der Funk- und Soul-Legenden ernst genommen zu werden.