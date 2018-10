Herbstliche Feier-Tage

Rhein-Neckar.Bevor die kalten Tage endgültig die Oberhand gewinnen, bietet sich noch einmal die Gelegenheit, einige festliche Tage bei Gaumen-schmeichelnden Genüssen unter dem Pfälzer Himmel zu verbringen. So wird in der Gemeinde St. Martin im Landkreis Südliche Weinstraße von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. November, das Martinus Weinfest begangen. Im Ortskern gibt es dann einige Ausschankstellen in Höfen und Zelten, in denen mit St. Martiner Weinen und regionalen Spezialitäten für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt wird. Viele Restaurants des Ortes offerieren zudem traditionelle Gänsemenüs. Und im Zelt der KAB-Blaskapelle und in der Scheune des Weinguts „Altes Schlösschen“ wird an allen Festabenden Livemusik präsentiert.

Die Eröffnung mit der KAB-Blaskapelle, der St. Martiner Weinprinzessin Daniela I., Ortsbürgermeister Timo Glaser und der Festrede des „St. Martin“ als Bischof von Tours erfolgt am Freitag um 19 Uhr im Hof der „Alten Kellerei“. Dabei wird auch der vom TuS St. Martin gestiftete Festwein angestochen.

Am Samstag und Sonntag findet jeweils von 10 bis 18 Uhr der Martini-Markt in der Kulturscheune „Alte Kellerei“ statt. Am Samstag geht es sportlich zu, wenn um 13.30 Uhr der Martinslauf zunächst mit dem Schüler- und Jugend-Straßenlauf beginnt. Der Hauptlauf startet um 14 Uhr.

Am Sonntag steht um 14.15 Uhr die Abholung der Pferde am Feuerwehrhaus auf dem Programm, die um 14.30 Uhr am Pfarrzentrum gesegnet werden. In der Pfarrkirche St. Martin ist außerdem ab Donnerstag, 1. November, bis zum 30. November ein Früchte-Teppich aus rund 40 Arten von Samen, Körnern, Früchten und Naturmaterialien zu sehen.

Zu ihrem traditionellen Martinsmarkt lädt die Gemeinde Erpolzheim (Landkreis Bad Dürkheim) am selben Wochenende, am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, ein. Das bunt-kulturelle Fest für Klein und Groß wird zum 14. Mal in dem Dorf veranstaltet. Die Besucher erwarten dort offene Höfe sowie Musik, Kunst und Handwerk, Weinpräsentationen, Obst und Hausgemachtes.

Mehr als 100 Kunsthandwerker und Künstler arbeiten bei der Veranstaltung an ihren Werken in überdachen Räumlichkeiten – und laden auch zum Mitmachen ein. Kinder können sich auf Ponyreiten im Bürgerhof freuen. An beiden Markttagen durchstreifen Musikanten und Artisten das Dorf und ergänzen das bunte Programm.

Zum zehnten Mal ist auch das Projekt „Mahafaly – Blech-Art aus Madagaskar“ von Gerda und Paul Bach auf dem Martinsmarkt vertreten. Der pensionierte Sozialarbeiter Paul Bach unterstützt seit Jahren ein Dritte-Welt-Projekt, das weggeworfene Getränkedosen in Blechspielzeug verwandelt. Der Erlös, der mit den in Madagaskar hergestellten Recycling-Mobilen erzielt wird, hilft Familien wie Straßenkindern beim Überlebenskampf. Der Martinsmarkt ist jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. mav

