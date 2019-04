Herr über „Die Flut“

Mannheim.Auf seiner „Confessions & Doubts“-Tour ist Peter Heppner für Freitag, 26. April, 20 Uhr, in der Kolbenhalle des MS Connexion in Mannheim gebucht. Special Guest ist Leichtmatrose. Mit seiner markanten Stimme ist Heppner seit 2008 alleine unterwegs. Sein größter Hit ist nach wie vor „Die Flut“, der in Zusammenarbeit mit Joachim Witt entstand. Mit der Electro-Pop- und Dark-Wave-Größe Wolfsheim konnte er zahlreiche Hit-Singles („Kein Zurück“) verbuchen.

Info: Karten für 37,40 Euro plus Gebühren im Netz unter msconnexion.de

