Herzschmerz-Klassiker mal anders

Ludwigshafen.Mit Effi Briest hat Theodor Fontane zweifelsohne einen Kultroman verfasst. Und der kommt jetzt in Ludwigshafen auf die Bühne – aber sowas von anders!

„Effi Briest – mit anderem Text und anderer Melodie“, kündigt das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen die Werkschau des Deutschen Schauspielhauses Hamburg am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr an.

Ja, das Schicksal der 17-jährigen Effi, die mit ihrem viel älteren Ehemann nicht recht glücklich wird und in eine belanglose Affäre stolpert, wurde schon viele Male verfilmt und für die Bühne adaptiert. Im Grunde könnte man also denken, es wäre schon alles gesagt.

Aus alt mach neu

Die Regisseurin Barbara Bürk und der Musiker und Schauspieler Clemens Sienknecht wollten es sich dennoch nicht nehmen lassen, die Geschichte noch einmal zu erzählen – auf ihre eigene, sehr unkonventionelle Weise. Im Format einer Radioshow wird der Fall Effi rekonstruiert, bei „Radio Briest“ sitzt man entspannt in Samtsesseln, singt und blödelt und kommt dann doch ganz unvermittelt ins Nachdenken: über die komplizierte Beziehung von Mann und Frau, über misslungene Befreiungsakte und die Traurigkeit der Liebe im Allgemeinen. Und so rückt, eben mit anderem Text und herrlich schräger Musik, die alte Story aus wilhelminischer Zeit wieder ganz nah an uns heran, heißt es vom Pfalzbau.

Mix mit Traditionswerken

Schauspieler Sienknecht beschreibt die Handlung so: „Effi Briest schaukelt mit Elektra, Medea, Penthesilea und deren drei Schwestern Nora, Lulu und Franziska im Kirschgarten und spielt Verstecken. Ihre couragierte Mutter, Lady Macbeth, kündigt Geert von Innstetten an, der im Biberpelz und seidenen Schuhen erscheint und um Effis schmutzige Hände anhält. Geert, der unlängst eine Liebelei mit Sara Sampson hatte, zieht nach der Hochzeit mit Effi in Bernarda Albas Haus nach Damaskus oder Andorra. Effi wird schwanger, die heilige Johanna wird geboren und Fräulein Julie und Hedda Gabler werden die Zofen. Die schöne Aussicht, die Hoffnung auf Glaube und Liebe, auf glückliche Tage, endet mit zerbrochenen Krügen: Effi beginnt mit dem Revisor Crampas eine Affaire Rue de Lourcine. Was folgt, ist ein Totentanz, ein böses Frühlings Erwachen aus dem Sommernachtstraum.“

Das Stück wurde mit dem Theaterpreis Hamburg 2016 in der Kategorie „Herausragende Inszenierung/Dramaturgie“ ausgezeichnet. see

Info: Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr. Es gibt nur noch Restkarten! Pfalzbau Ludwigshafen. Telefon: 0621/504 25 58

