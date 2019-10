Hessischer Spaßmacher

Mannheim.Die Tour zu seinem neuen Soloprogramm führt Comedy-Urgestein Maddin Schneider am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Was das Publikum erwartet? Einblicke in aberwitzige Gedanken eines hessischen Generalhumoristen.

Vom hessischen Säbelzahntiger bis zum gelben Sonntagssack: Was Maddin Schneider so alles durch den Kopf geht, ist kaum zu fassen. In breitestem Hessisch lässt der 55-jährige Spaßmacher seine Fans an seinen kruden Gedankenspielen teilhaben, hält inne, blickt zurück und voraus – und fängt wieder von vorne an mit seinen bizarr verwinkelten Gedankengängen.

Wer Maddin Schneider kennt, weiß, wie abstrus seine Verquickungen sein können. Und wie unterhaltsam. sdo

