Highlight für Technofans

Mannheim.Zwei Techno-Künstler machen zu Beginn des Septembers richtig Dampf auf der Tanzfläche im Mannheimer Hafen 49. Die Kult-Location für alle Freunde elektronischer Beats und wummernder Bässe lockt am 1. September schon ab 15 Uhr bis abends mit dem Berliner Team „Pan-Pot“ alle, die mal wieder so richtig abfeiern wollen.

Wer danach noch weiter tanzen möchte, kann bis in die frühen Morgenstunden im Loft Club in Ludwigshafen weitermachen. Der Eintritt für die lange Nacht mit Pan-Pot ist nämlich in der dortigen Location für Hafengäste frei. Tassilo und Thomas heißen beiden die Künstler an den Decks des Hafen 49 – sie sind ein Duo, das ihrem Publikum alles abverlangt. Ihr Name Pan-Pot – das heißt ins Deutsche übersetzt „Panoramaregler“ und ist ein Teil des Mischpultes der DJs – ist dabei Programm.

Neben Pan-Pot treten an diesem Tag die Künstler Michael Klein und Confidns auf. Der ganze September wird im Hafen musikalisch brandheiß bleiben. So spielen im Herbst weitere bekannte große Namen Fritz Kalkbrenner, Luciano & wAFF, Maceo Plex & Marcel Dettmann sowie Ricardo Villalobos.

Auf die feierwilligen Besucher, die tanzen und genießen möchten, warten ein Sonnendeck mit Grill, Bass und Aussicht – Open-Air-Gefühl pur eben. see

