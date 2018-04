Hilfe für die Humboldt-Pinguine

Anzeige

Mannheim.Die Humboldt-Pinguine sind vom Aussterben bedroht. Denn ihre Brutgebiete im Norden Chiles werden immer wieder durch Industrie-Projekte gefährdet. Darauf soll der Aktionstag „Helft den Pinguinen“ anlässlich des Weltpinguintags im Luisenpark aufmerksam machen. Für Pinguin-Begeisterte gibt es deshalb am Sonntag, 22. April, am Pinguinbecken kommentierte Fütterungen, Infos zu Hilfsprojekten und verschiedene Aktivitäten rund um die watschelnden Tiere. Ein Tierpfleger beantwortet Fragen zu den Pinguinen, die Kindern können Experimente machen und das „Kleine Pinguin-Diplom“ erwerben.

Gemeinsam gärtnern

Gartenfreunde können sich neuerdings wieder bis zum 17. Oktober jeden Dienstagnachmittag treffen und gemeinsam in der Erde buddeln. Die Hobby-Gärtner können beispielsweise eine kleine Parkfläche roden, umgraben und sie mit Gehölze und Stauden neu anlegen. Die Teilnehmer dürfen die Beetflächen umgestalten oder im Hortensiengarten mitarbeiten. Schneiden, Düngen, Gießen und Pflanzen geschieht dabei unter fachkundiger Anleitung. Außerdem gibt es Infos zu Pflege und Anbau und Fragen aus dem eigenen Garten werden beantwortet. Gartenlaien oder Experten, egal wie alt, treffen sich dienstags um 14 Uhr.

Kinder ab fünf Jahren können am Samstag, 21. April, in anderthalb Stunden lernen, wie sie richtig mit Ponys umgehen. Wie füttert man die Tiere? Was mögen sie? Das soll spielerisch an künftig aufeinander aufbauenden Terminen vermittelt werden. Los geht’s um 13.30 Uhr, die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung für den Schnupperkurs unter Telefon 0621-41 00 50.