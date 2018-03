Himmelszelt statt Schulbank

Anzeige

Mannheim.Christian Theis, Direktor des Planetariums Mannheim, liebt Kinderpremieren. Von Kindern könne man immer eine ehrliche Resonanz erwarten, erklärt Theis.

Am Samstag, 24.März, feiert das Programm „Ein Sternbild für Flappi“ seine Premiere. Die neue Vollkuppel-Projektion für Fünf- bis Achtjährige dreht sich um das kleine Fledermausmädchen Flappi. Das junge Fledertier ist neugierig und stellt sich nachts häufig Fragen über den Himmel. Da sie von ihren Artgenossen keine Antworten bekommt, macht sie sich auf den Weg in die Welt der Menschen. In einer Sternwarte erfährt sie alles Wissenswerte über Sterne, Sternbilder und den Mond. Darauf trifft sie auf ein sagenumwobenes Fledertier vom Mond, namens Skybat. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund macht sie sich auf die Reise nach einem Sternbild der Fledermaus.

„Flappi regt Kinder dazu an, den Himmel erforschen zu wollen“, sagt Theis. Er nimmt das Fledertier in sein Programm auf, da es die perfekte Balance zwischen Spaß, Emotionen und dem Lernen biete.