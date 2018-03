Hinter den Museumskulissen

Anzeige

Mannheim.Der Jugendclub „ReissNägel“ der Reiss-Engelhorn-Museen bietet Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren die Möglichkeit, einmal im Monat hinter die Kulissen zu blicken. Dabei treffen die Jugendlichen auf Ausstellungsmacher und Restauratoren, die mit ihnen auf Entdeckungsreisen durch die Ausstellungen gehen. Für den Freitag, 9. März, 15.30 Uhr, können sich Neugierige zu einem Schnuppertermin anmelden, um dort Archäologie hautnah zu erleben und zu erfahren, woher wir heute so viel über das alte Ägypten und das antike Rom wissen. Für die darauf folgenden Monate stehen unter anderem eine musikalische Weltreise und eine tierische Fotosafari an. Anmeldung erfolgt per E-Mail: reiss-naegel@rem-mannheim.eu. man