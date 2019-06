Hinterwäldler treffen auf Hardrock

Mannheim.Klassikern von AC/DC (die phonetische Ähnlichkeit der Bandnamen ist beabsichtigt) und anderen Hardrockbands geben sie einen überraschenden Twist: Die Gruppe Hayseed Dixie spielt Bluegrass-Cover aus ebendiesem doch etwas härteren Genre. Egal ob Aerosmith oder Queen, keine Rockikone ist vor einer Adaption durch die Crew aus Amerika sicher. Die Intention ist dabei zwar bisweilen komödiantisch und ein wenig parodistisch, der Respekt vor den Original-Interpreten ist der Crew aber trotzdem anzumerken. Immer wieder lassen sie sich auch auf wilde Experimente ein, so wurde bereits ein Song auf Finnisch und ein ganzes Album auf Norwegisch aufgenommen. Spannend wird es auch, den Mann am Banjo zu hören: Johnny Butten. Der hält immerhin den Guinness Weltrekord für das schnellste Banjospiel. Erleben kann man die nicht ganz so ernsten Rock-Adepten nun im Konzert im MS Connexion Complex am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr. Tickets gibt es unter msconnexion.reservix.de zum Preis von 23,50 Euro. nowu

