Historischer Rundgang

Speyer.Unter dem Titel „Der Weihnachter und das Neunerley“ lädt der Nachtwächter zu Speyer am Samstag, 7. Dezember, zu einem vorweihnachtlichen Rundgang durch die alte Reichs- und Domstadt an. Während des rund zweistündigen historischen Stadtspaziergangs wird das adventlich-weihnachtliche Brauchtum ebenso vorgestellt, wie an den „Weihnachter“ und das legandäre „Neunerley“ erinnert. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Königsplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Karten gibt es vor Ort oder bei der Tourist-Info Speyer (Maximilianstraße 13). Die Teilnahme kostet acht Euro, für Schüler und Studenten sechs und für Kinder bis 14 Jahre vier Euro. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019