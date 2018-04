Hitlers finanzielle Unterstützer

Anzeige

Mannnheim.Es ist der 20. Februar 1933: In Berlin treffen sich auf Einladung von Hermann Göring hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen mit Adolf Hitler, um über die finanzielle Unterstützung für den ersten nationalsozialistischen Wahlkampf nach der „Machtergreifung“ zu beraten. Ob Krupp, Opel, BASF, Bayer oder Siemens – Vertreter aller wichtigen Firmen sind gekommen. Die anstehende Wahl im März 1933 ist ohnehin nicht mehr frei – vielmehr möchte es sich keiner der Industriellen mit den neuen Machthabern verscherzen.

Mit diesem Geheimtreffen beginnt das Buch „Die Tagesordnung“ (Originaltitel: L’ordre du jour) des französischen Autors und Filmemachers Éric Vuillard. Er wurde im vergangenen Jahr mit dem Prix Goncourt, dem bedeutendsten französischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Am Samstag, 28. April, 19 Uhr, kommt der französische Autor zu einer Lesung ins Institut français nach Mannheim. Moderiert wird der Abend von Cornelia Ruhe, Professorin für Literatur- und Medienwissenschaft am Romanischen Seminar der Universität Mannheim. Sie ist an diesem Abend auch für die Übersetzung verantwortlich. Der Eintritt ist frei.

Vuillard wurde 1968 in Lyon geboren. Seine ersten Erzählungen veröffentlichte er 1999. In Deutschland wurde er 2014 einer größeren Öffentlichkeit bekannt, nachdem sein Buch „La Bataille d’Occident“ auf deutsch übersetzt und unter dem Titel „Ballade vom Abendland“ publiziert wurde. Neben seiner Arbeit an Büchern widmet er sich auch Drehbüchern, unter anderem 2002 zum Film „Verraten und verkauft“. 2009 übernahm er die Regie des Spielfilms „Mateo Falcone“ nach der gleichnamigen Erzählung von Prosper Mérimée. tge