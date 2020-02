Hits am laufenden Band

Mannheim.Der deutsche Schlager ist so lebendig wie schon lange nicht mehr. Fast ein Dutzend aktueller Größen präsentiert Florian Silbereisen bei „Das große Schlagerfest XXL“ am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Mannheimer SAP Arena.

Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir“) ist ebenso mit dabei wie Matthias Reim („Verdammt, ich lieb’ dich“) oder der alterslose Altmeister Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“). Und das ist nur die Spitze des Staraufgebots.

Oli P. tritt in der SAP Arena ans Mikrofon, und Thomas Anders zeigt, dass er auch ohne Pop-Titan Dieter Bohlen das Publikum begeistern kann. Christin Stark und Sonia Liebig vertreten die junge weibliche Schlagergeneration, die unter Beweis stellt, dass auch nach Andrea Berg und Helene Fischer noch Talente nachwachsen. Für gute Laune sorgt schließlich Ross Antony, während Giovanni Zarrella, den man noch von der Band Bro’Sis her kennt, italienisches Temperament ins Spiel bringt. Die Draufgänger und die DDC Breakdancer komplettieren das opulente Programm. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020