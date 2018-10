Hits der Hollies

Bensheim.Mit seiner Band gastiert Terry Sylvester am Freitag, 2. November, um 20.30 Uhr im Bensheimer Musiktheater Rex. Sein vielsagender Konzerttitel: „My life with the Hollies“. Denn genau 50 Jahre ist es her, dass Sylvester bei den Hollies einstieg und zur Stimme der berühmten Band wurde. In ausgewählten Spielstätten feiert er dieses Jubiläum mit seinen großen Hits, darunter „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“, „The Air That I Breathe“ und „Sorry Suzanne“. Es gibt noch Karten für das Konzert im Rex; unter Telefon 06251/80199 kosten sie 25 Euro plus Gebühren, an der Abendkasse 29 Euro. sdo

