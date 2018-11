Hits in neuem Klang

Mannheim.Rocksongs in symphonischem Gewand erklingen am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten: Die Neue Philharmonie Frankfurt hat sich ein Programm mit den größten Rocksongs aller Zeiten zusammengestellt. Sie ist damit – und unterstützt von einer Rockband – auf Tour. Die 50 Vollprofis zelebrieren Nummern wie „Sympathy For The Devil“ (Rolling Stones), „Kashmir“ (Led Zeppelin), „Bohemian Rhapsody“ (Queen), „Jump“ (Van Halen) oder „Smoke On The Water“ (Deep Purple) in rockig-orchestralen Versionen, die ganz andere Seiten der berühmten Melodien und Rhythmen beleuchten. sdo

