Hochkarätiger Auftakt in Speyer

Speyer.Am Wochenende 21./22. Juni soll Speyer Mittelpunkt des Jazzgeschehens in der Metropolregion Rhein-Neckar sein. Denn in der Domstadt wird der Auftakt des Festivals Palatia Jazz gefeiert, das zum 23. Mal Weltstars des Genres mit historischen Stätten und kulinarischen Genüssen zusammenbringt. Dieser originelle Dreiklang ist seit vielen Jahren das Erfolgsrezept des Festivals.

Und so bildet die neugotische Gedächtniskirche am Freitag, 21. Juni, die pittoreske Kulisse für das Eröffnungskonzert der diesjährigen Festivalsaison. Zum Auftakt um 19.30 Uhr wirbelt die junge koreanische Pianistin Younee auf dem Klavier sämtliche Genres durcheinander. In ihrer Musik gibt es keine Grenzen zwischen Jazz und Klassik; die Koreanerin überwindet sie mit spielerischer Leichtigkeit und höchster Virtuosität – ohne jegliche Scheu vor Stilschubladen.

Magische Melodien

Im Anschluss daran sind um 21 Uhr drei Stars des europäischen Jazz in der Gedächtniskirche zu erleben. Der italienische Trompeter Paolo Frésu, der französische Akkordeonist Richard Galliano und der schwedische Bassist Jan Lundgren haben sich zum Trio Mare Nostrum zusammengeschlossen. Zu dritt feiern sie die verbindende Kultur Europas; ihre Spielart eines lyrischen Kammer-Jazz ist fest verwurzelt in der Melodienkraft europäischer Folklore. Ein Hochgenuss für Klang-Gourmets.

Tags darauf zelebrieren Frésu und Danielsson im Duo ein vielversprechendes Abendkonzert: Am Samstag, 22. Juni, spielen sie um 19 Uhr wiederum in der Gedächtniskirche die Musik ihrer aktuellen CD „Summerwind“. Auch hier gibt es, wie bei allen Konzerten des Festivals, ein kulinarisches Beiprogramm.

Bis zum 3. August präsentiert Palatia Jazz internationale Größen des Genres an ausgewählten Orten. Das Spektrum ist wie immer weitgespannt – und ermöglicht so manche Entdeckung, wie etwa die Sängerin Irma aus Kamerun (26. Juli, Haus Catoir, Bad Dürkheim) oder den experimentierfreudigen Pianisten Gérôme Klein (6. Juli, Villa Ludwigshöhe, Edenkoben).

Zu den Höhepunkten des Festivals zählen aber die Gastspiele dreier US-Saxofonstars. Der als Mitglied in der Miles Davis Band der frühen 1980er Jahre bekannt gewordene Bill Evans spielt am Samstag, 6. Juli, 21 Uhr, mit seiner Band The Spy Killers vor der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben.

Sein Kollege Joshua Redman eröffnet am Samstag, 13. Juli, um 18 Uhr mit seinem gefeierten „Still Dreaming“-Quartett (Ron Miles: Trompete, Scott Coley: Bass, Dave King: Schlagzeug) ein Dreierkonzert in der Festungsanlage Frone Beckers in Germersheim. Das belgisch-luxemburgische Pianotrio Dock In Absolute (20 Uhr) sowie der US-Sänger und Songschreiber Jarrod Lawson (21 Uhr) komplettieren die Besetzung dieses abwechslungsreichen Konzertabends.

Eine weitere Attraktion ist das Gastspiel der Saxofon-Legende Charles Loyd, der am Samstag, 20. Juli, 21 Uhr, in der mittelalterlichen Klosterruine Limburg bei Bad Dürkheim auftritt. Der Altmeister kommt mit einer jungen, exzellent besetzten Band: Julian Lage, Marvin Sewell (Gitarren), Reuben Rogers (Bass) und Eric Harland (Schlagzeug). gespi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019