Weinheim.40 Jahre „Höllen und Tiefen“ feiern Slime mit einem Konzert am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim – und erinnern damit auch an ihre wechselvolle Bandgeschichte.

Gründung 1979, erste Trennung 1984, Wiedervereinigung für zwei Alben Anfang der 90er, erneute Trennung und Comeback 2009, genau 30 Jahre nach der Gründung: Slime haben schon viel erlebt, ihren Humor dabei aber keineswegs verloren. Im Café Central wollen sie an ihre größten Erfolge erinnern und den runden Geburtstag feiern. Den Support übernehmen Kalapi. sdo

