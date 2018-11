Hörner erklingen im Dom

Speyer.Im Speyerer Dom wird am Samstag, 10. November, um 18 Uhr, die traditionelle und festliche Hubertusmesse gefeiert. Zelebrant ist Domdekan Christoph Kohl. Die musikalische Gestaltung der Messe übernehmen der Jagdhornbläserkreis „Hubertus“ Heidelberg und der Saulheimer Jägerchor. Zuvor findet von 16 bis 17 Uhr der „Große Hörnerklang“ unter Leitung des baden-württembergischen Landesjägermeisters Jörg Friedmann statt, an dem elf verschiedene Jagdhornbläsergruppen teilnehmen. Sie kommen aus Aschbachthal, Bruchsal, Dannstadt-Schauernheim, Dudenhofen, Heidelberg, Karlsruhe, dem Leiningerland, Grünstadt, Bad Dürkheim/Neustadt, Ludwigshafen und aus Mörlenbach. Die Gesamtleitung der Bläsergruppen liegt in den Händen von Wolfgang Vaque. Der Eintritt ist frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018