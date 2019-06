Hörspiel unterm Sternenhimmel

Mannheim.Es sollte ein toller Urlaub werden. Doch die Helden von „Die drei ???“, Justus, Peter und Bob, haben Ärger mit dem Regenwetter. Zum Glück erfahren sie von einem alten Goldschatz, der vor der Küste ihres Ferienortes liegen soll. Natürlich nehmen sie die Jagd nach den versunkenen Reichtümern auf. Sie tauchen ein in die geheimnisvolle Geschichte des berühmtesten Dorfbewohners und lüften ein dunkles Geheimnis.

Exklusives Klangerlebnis

„Die drei ???“ ist die weltweit erfolgreichste Hörspielserie. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel ist sie nun mit drei weiteren Folgen im Planetarium Mannheim präsent. Das Besondere: Die Hörspiele werden im 3D-Surround-Sound präsentiert, der speziell für das Planetarium Mannheim adaptiert wurde. Die Geschichten wurden gezielt für diesen Zweck ausgewählt und bieten eine Vielzahl von atemberaubenden Klangeffekten. Die unverwechselbaren Originalstimmen von Justus Jonas (Oliver Rohrbeck), Peter Shaw (Jens Wawrczeck) und Bob Andrews (Andreas Fröhlich) verschmelzen mit außergewöhnlichen räumlichen Sound-Effekten und schaffen eine drei-dimensionale Klang-Atmosphäre der Spitzenklasse. Mit einem an jedem Platz individuellen Raumklang werden die Hörspiele zu einer neuartigen Hörerfahrung, die es dem Publikum ermöglicht, buchstäblich in die Handlung einzutauchen – mitten hinein in ein fantastisches und exklusives Klang-Erlebnis.

Mittwoch ist Hörspieltag. Deshalb kostet die Teilnahme an diesem audio-visuellen Abenteuer den Einheitspreis von 13 Euro. Die Veranstaltung dauert etwa 105 Minuten lang und wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen. jeb

