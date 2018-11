Hoher Besuch aus den USA

Mannheim.The Glitch Mob knüpfen weiter an ihren Höhenflug des letzten Jahres an und sind wieder auf Tour. Das Electronic-Trio nimmt sich am Dienstag, 27. November, 20 Uhr, die Alte Feuerwache in Mannheim vor. Einlass ist ab 19 Uhr; Support ist das Slugabed (Ninja Tune) DJ-Set.

Aus dem fernen Los Angeles verschlägt es The Glitch Mob nach Deutschland, wo das Trio sein zweites Album vorstellt. Ed Ma (edIT), Justin Boreta (Boreta) und Josh Mayer (Ooah) haben 2006 zusammengefunden und kreieren seitdem gemeinsam einen unverwechselbaren Electronic-Sound.

Dabei lebt ihr Stil gerade von den Gegensätzen in ihrer musikalischen Herangehensweise. Nicht umsonst gelten The Glitch Mob als einer der beliebtesten elektronischen Live-Acts dieser Tage. sdo

