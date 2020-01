Hommage an den „King Of Pop“

Mannheim.Für seine Fans ist er viel zu früh gegangen, der Welt hat er große Musik und einzigartige Konzerte hinterlassen: Noch immer ist Michael Jackson der unangetastete „King of Pop“. Das Musical „Beat It!“ erzählt seine Geschichte in einer zweistündigen Hommage – zu sehen am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten.

Die Bühnenshow präsentiert 25 der größten Jackson-Hits in Originalchoreographien, darunter „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat it“ und „ABC“.

Hauptdarsteller, die den jungen und den erwachsenen Ausnahmekünstler verkörpern, sind Dantanio Goodman und Koffi Missah – beide gelten als herausragende Michael-Jackson-Interpreten. „Beat it!“ zeigt in spektakulären Bildern seine ersten Schritte im Musikgeschäft mit den Jackson 5, seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen. Begleitet werden die Frontmänner von einem großen Ensemble aus Schauspielern, Sängern, Tänzern und Musikern. sdo

