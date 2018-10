Hommage an Gitarrenstar

Mannheim.Unter dem Namen Band of Friends gastiert die originale Begleitgruppe von Blues-Rock-Legende Rory Gallagher am Donnerstag, 18. Oktober, im 7er Club in Mannheim. Los geht das Konzert um 19 Uhr. Das Programm lässt Fans des 1995 verstorbenen Iren aufjauchzen: nicht weniger als das Gesamtwerk Gallaghers wird angekündigt. Bassist Gerry McAvoy und Schlagzeuger Ted McKenna spielen mit Sänger und Gitarrist Marcel Scherpenzeel, der dem Original Rory Gallagher angeblich ganz nahe kommen soll. sdo

