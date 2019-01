Hommage an große Stimme

Mannheim.Mit ihrer Ausnahmestimme und außergewöhnlich guten Popsongs mit Soul-Einschlag verzaubert Adele seit etwa zehn Jahren immer wieder. Einen Tribute-Abend für die britische Sängerin hat die Mannheimerin Susanne Czech vorbereitet – und präsentiert ihn am Freitag, 4. Januar, 20 Uhr, im Capitol. Die junge Künstlerin ist seit vielen Jahren Frontfrau der überregional erfolgreichen Partyband The Groove Generation, Darstellerin in der „Sweet Soul Music Revue“ und Teil der Show „The Queens of Soul“, in der sie Adele verkörpert und ihre Songs auf die Bühne bringt. Gemeinsam mit sechs Musikern will Susanne Czech bei „Hello – A Tribute To Adele“ die gefühlvollen Balladen des Superstars ebenso darbieten wie energiegeladene Powersongs.

Info: Freitag, 4. Januar, 20 Uhr, Capitol Mannheim; Karten für 36 oder 41 Euro unter Telefon 0621/336 7 333.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.01.2019