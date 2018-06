Hommage an letzten Klassik-Vertreter

Anzeige

Hockenheim.Vom letzten Vertreter der Klassik, Johann Nepomuk Hummel, über einen der Wegbereiter der Romantik, Andreas Jakob Romberg, bis zu einem ihrer bedeutendsten Vertreter, Felix Mendelssohn-Bartholdy führt das gemeinsame Konzert des Madrigalchores und des Kammerorchesters Hockenheim am Sonntag, 1. Juli, 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg seine Zuhörer.

Johann Nepomuk Hummel (1778 bis 1837) in Preßburg (Bratislava) geboren, gilt als letzter Vertreter der Klassik. Besonders prägend waren die beiden Jahre, in denen Wolfgang Amadeus Mozart ihn unter seine Fittiche nahm, ihn unterrichtete und bei sich wohnen ließ.

Die meisten der weit über 100 Kompositionen Hummels sind in Vergessenheit geraten, nicht aber das Trompetenkonzert in Es-Dur (eigentlich E-Dur). Der 16-jährige erste Trompeter des Kammerorchesters, Valentin Rothbauer, mehrfacher Preisträger bei „Jugend musiziert“, interpretiert den ersten Satz dieses Konzertes, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.