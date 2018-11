Hommage an Michael Jackson

Drei Tage in Mannheim zu sehen: "Thriller". © Sven Darmer

Mannheim.Die ganze Magie des Gesamtkunstwerks Michael Jackson bringt die Show „Thriller – live“ auf die Bühne. Vom 2. bis 4. Januar 2019 ist die weltweit erfolgreiche Inszenierung im Rosengarten in Mannheim zu sehen.

Von den ersten musikalischen Fußabdrücken mit den Jackson 5 über Hits wie „Bad“ bis zu den Songs des weltweit bestverkauften Albums aller Zeiten, „Thriller“, vereint das Original-Musical aus dem Londoner West-End die Höhepunkte einer über 40 Jahre andauernden Karriere und begeisterte damit bereits mehr als vier Millionen Besucher. Mehrere Sänger sowie eine große Liveband bringen den Michael-Jackson-Sound auf die Bühne. Tänzer liefern die originalen Choreographien des King of Pop dazu, so dass sich nicht nur eingefleischte Fans in der Zeit zurückversetzt fühlen, als der einzigartige Musiker die Massen begeisterte.

