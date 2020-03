Hommage an Neil Diamond mit „A Beautiful Noise“

Fisher Stevens interpretiert Neil Diamonds Superhits. © Stevens

Mannheim.Als er 2017 das letzte Mal in Mannheim auftrat, versprach er seinen Fans: „I will be back!“ Doch nur ein Jahr später machte eine Parkinson-Diagnose diesem Plan ein jähes Ende und Neil Diamond musste seine Live-Karriere beenden. Eine Hommage an den großen Sänger und Entertainer kommt nun unter dem Titel „A Beautiful Noise – Celebrating The Music Of Neil Diamond“ am Dienstag, 17. März, 20 Uhr, in den Rosengarten nach Mannheim. Da weniger als 1000 Zuschauer erwartet werden, soll der Auftritt stattfinden

Fisher Stevens übernimmt in der Show, die mit einer großen Band die berühmten Neil-Diamond-Hits noch einmal live auf die Bühne bringt, die Hauptrolle: „Cracklin‘ Rosie“, „Sweet Caroline“, „I Am… I Said“, „Song Sung Blue“, „Longfellow Serenade“, „Forever in Blue Jeans“ und viele mehr, mit denen der New Yorker längst Musikgeschichte schrieb. Mit der Show können seine Fans ein wenig in der Vergangenheit schwelgen. sdo

