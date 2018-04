Hommage an Pink Floyd in der SAP Arena

Anzeige

Mannheim.Seit 30 Jahren gibt es die Australian Pink Floyd Show und längst hat es sich herumgesprochen, dass sie dem Original zum Verwechseln ähnlich ist. Am Donnerstag, 19. April, 20 Uhr, macht die Hommage an die britischen Rock-Überhelden in der Mannheimer SAP Arena Station – im Auftrag, die Fans in die großen Zeiten von Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason und Rick Wright zurückzuversetzen. Auch in der inzwischen elften Produktion der weltweit erfolgreichsten Tribut-Band ihrer Art findet sich wieder ein Best-of-Set aus Hits und Perlen der Vorbilder. Im Repertoire sind die sphärischen Nummern der frühen 70er Jahre ebenso wie bombastisch arrangierten Songs der 80er. Es gibt noch Karten (Telefon 0621/101011) für 51,40 bis 65,20 Euro plus Gebühren. sdo/Bild: FKP Scorpi