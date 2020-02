Hommage an Queen-Star

Mannheim.Den Geist von Freddie Mercury einfangen und ihn noch einmal auf die Bühne bringen – das will „The Spirit of Freddie Mercury“, eine Tribute-Show, die am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gastiert. Zu sehen und zu hören sind Imitatoren des Queen-Sängers, begleitet von einer Tribute-Band sowie Tänzern, das Ganze laut Ankündigung inszeniert mit „Ledershorts, barocken Kostümen und Fantasieuniformen, ergänzt durch Videoprojektionen“. Das Publikum soll das Gefühl bekommen, den Sänger und seine Band noch einmal leibhaftig erleben zu können. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020