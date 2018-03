Hommage an „The Voice“

Anzeige

Mannheim.„Happy Birthday, Ol’ Blue Eyes“, wünscht Tom Gaebel am Freitag, 16. März, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim. Damit feiert der Sänger, Entertainer und Sinatra-Fan den 100. Geburtstag seines Idols nach, der 2015 war. Seitdem ist Gaebel mit dem Programm unterwegs. „Frank Sinatra hat mich musikalisch beeinflusst wie niemand sonst“, sagt Gaebel. Mit 19 habe er seine erste Schallplatte von „The Voice“ gekauft und sich sofort in dessen Musik und Stimme verliebt – das war der Beginn seiner eigenen Karriere als Sänger. Auch heute lassen sich immer wieder Sinatra-Songs in seinem Programm auffinden. sdo (Bild: Kassette)