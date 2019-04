Hoppla, wie leben wir?

Mannheim.Katrin Plötner bringt Ernst Tollers Gesellschaftspanorama „Hoppla, wir leben!“ auf die Bühne des Mannheimer Nationaltheaters. Am Samstag, 27. April, um 20 Uhr feiert das Stück Premiere.

Toller, 1893 in der Provinz Posen geboren und 1939 in New York City gestorben, war ein gefeierter Dramatiker der Weimarer Republik, sein „Hoppla, wir leben!“, das er selbst als „Politische Revue“ bezeichnete, wurde 1927 als großes Theaterereignis gefeiert. Toller, ein Pazifist, der aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Münchner Räterepublik wegen Hochverrats mehrere Jahre im Gefängnis saß, nimmt darin die Weimarer Verhältnisse scharf und humorvoll zugleich in den Blick.

Regisseurin Plötner wiederum bezieht das Stück auf die Gegenwart, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht und die politischen Gräben tiefer werden.

Im Mittelpunkt von „Hoppla, wir leben!“ steht Karl Thomas, jung und idealistisch wie Schriftsteller Toller, der acht Jahre nach der gescheiterten Revolution in Deutschland 1927 aus der Psychiatrie entlassen wird. Die Welt hat sich weitergedreht, nur für Thomas ist der Aufstand noch nicht vorbei. Aber sein Idealismus interessiert niemanden mehr. Hin- und hergerissen zwischen Resignation und Wut will Karl die Ungerechtigkeiten des Systems nicht hinnehmen. Er plant ein Attentat auf den Wirtschaftsminister Wilhelm Kilman, einen ehemaligen Mitstreiter, der zur großen Enttäuschung von Thomas die Seiten gewechselt hat und vom Revolutionär zum erfolgreichen Politiker aufgestiegen ist.

Nur mit den Faschisten hat er nicht gerechnet: Karl gerät zwischen die Fronten der politischen Lager. sba

