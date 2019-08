House-Musik und Limousinen

Mannheim.Dort, wo normalerweise nur überlange Limousinen ausgestellt werden, steigt am Samstag, 17. August, eine große Party. „Wir haben eine besonders ausgefallene Location ausgesucht, nämlich den Showroom des SC Limousinenservices in Mannheim“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Ungewöhnliche Uhrzeit

Es ist das zweite Event während der diesjährigen Sommerpause des Clubs Parker Lewis aus Mannheim. Normalerweise wird im Quadrat H 7 gefeiert, dieses Mal in der Hafenbahnstraße 100. Genau dort also, wo die Stretch-Limous den Besuchern sonst schöne Augen machen.

So ausgefallen wie der Ort ist auch die Uhrzeit. Kurz vor Mitternacht geht es mit der Feier los – und zwar um 23.55 Uhr. Auf die Gäste warten die DJs Fabe, Derrick Drakeford und Baris. Sie gehören alle zum Label BE 9 oder arbeiten mit ihm zusammen. „Sie werden euch musikalisch angemessen durch den Abend geleiten“, so die Organisatoren. „In gewohnter Parker Lewis Manier wird euch auch hier ein sehr druckvolles und bestens abgestimmtes Soundsystem erwarten“, schreiben die Initiatoren im sozialen Netzwerk Facebook.

DJ Fabe legt auf

DJ Fabe, einer der Hauptacts, hat ein Händchen dafür, die Menge im Club zu überraschen, sagen die Veranstalter. Fabes Stil ist eine Mischung aus Techno und House. Er arbeitet mit dem Label BE 9 zusammen, hat mittlerweile aber auch sein eigenes Musikunternehmen gegründet. Es heißt Salty Nuts.

Die Karten für die Party am Samstagabend kosten zehn Euro. Studenten, Auszubildende und Schüler zahlen nur sieben Euro. tge

