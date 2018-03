Howie sagt „Hello Again“

Anzeige

Mannheim.In rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne hat Howard Carpendale mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Mit Hits wie „Hello Again“ und Coverversionen von Nummer-eins-Stücken mit deutschen Texten – etwa „Tür an Tür mit Alice“ oder „Ti amo“ – hat er sich selbst ein Denkmal gesetzt. 2017 veröffentlichte er sein neuestes Studioalbum „Wenn nicht wir“, mit dem er am Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auftritt.

72 Jahre ist Carpendale inzwischen alt, und nach einer Auszeit von der Bühne Anfang der 2000er ist er längst wieder voller Spielfreude zurück im Rampenlicht. Mit großer Band und viel Show zelebriert er seine Konzerte – so auch im Rosengarten, wo er zuletzt Ende 2015 seine Fans mit einem viel beklatschten Konzert restlos begeisterte. Daran will der gebürtige Südafrikaner nun anknüpfen – mit neuen und alten Nummern. Info: Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr, Rosengarten, Mannheim. Tickets zu 55,95 bis 99,95 Euro plus Gebühren unter 0621/10 10 11. sdo