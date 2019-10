Huldigung an den König des Pop

Seine ersten Schritte mit den legendären Jackson 5, seine Metamorphose zum King of Pop, sein ebenso glanzvolles wie tragisches Leben: Zwei Stunden lang widmet sich „Beat it!“ der beispiellosen Karriere Michael Jacksons.

Mannheim.Am Mittwoch, 15. Januar 2020, ist die Show im Mannheimer Rosengarten zu sehen. Dargestellt wird der Visionär und Ausnahmemusiker als Erwachsener von Dantanio Goodman, als Kind mimt ihn Koffi Missah. Begleitet werden die beiden Frontmänner, die nach Angaben der Veranstalter zu den besten Michael-Jackson-Darstellern weltweit zählen, von einem großen Ensemble aus Livemusikern und Tänzern, die alles daran setzen, die beeindruckenden Auftritte des Kings of Pop wieder erlebbar zu machen.

Anrufen bis 7. Oktober

„Beat it!“ führt die Zuschauer durch die bedeutenden Stationen in Jacksons Karriere; die Veränderungen, die er persönlich in dieser Zeit durchgemacht hat, werden ebenfalls thematisiert, sodass ein lebendiges Bild der unvergessenen Pop-Ikone entsteht – mit Licht- und auch mit Schattenseiten.

