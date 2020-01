Humor aus allen Sparten

Mannheim.Kabarett und Comedy stehen diese Wochen auf dem Programm der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, ist Tino Bomelino zu Gast – mit seinem Programm „Man muss die Dinge nur zu Ende“, einer Mischung aus Stand-up-Comedy, Musik und einer Power-Point-Präsentation mit Verbesserungsvorschlägen für Tiere… 18 Euro kostet ein Ticket für den kruden Spaß. Nur einen Tag später (17., 20 Uhr) ist dann HG Butzko da: „Echt jetzt“ heißt sein Abendfüller (20 Euro): sein zehntes Politkabarettprogramm in 20 Bühnenjahren.

Werner Koczwara erinnert sich am Samstag, 18., 20 Uhr, an einen „Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“ (20 Euro); darin widmet er sich der unfreiwilligen Komik der deutschen Justiz mit irren Urteilen und wahnwitzigen Vorschriften.

Den Abschluss im Humorreigen macht Thomas Schreckenberger am Sonntag, 19., 18 Uhr. „Hirn für alle“ heißt sein Programm (18 Euro), in dem er anhand von Beispielen aus Politik und Wirtschaft feststellt: „Überdurchschnittliche Intelligenz ist auf dem Weg an die Spitze eher hinderlich.“ sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020