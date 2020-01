Humor aus zwei Welten

2018 räumte er den Deutschen Fernsehpreis ab, den Bayerischen Kabarettpreis hat er ebenfalls in der Tasche: Abdelkarim gehört zu den Großen der Humorszene. Am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, tritt er mit seinem zweiten Soloprogramm „Staatsfreund Nr. 1“ im Capitol in Mannheim auf.

Mannheim.Deutscher Marokkaner oder marokkanischer Deutscher? Abdelkarim hat lange überlegt, wie er sich denn nun fühlt. Und viel wichtiger: wie ihn die anderen sehen. Inzwischen weiß er es, und als „Deutscher, gefangen im Körper eines Grabschers“, kann er Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Von Bielefeld hat er es in die große Welt des Kabaretts geschafft und mischt Comedy-Elemente mit hintersinnigem Humor. Karten (28,45 Euro) gibt’s unter 0621/3 36 73 33.

