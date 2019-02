Humor gegen Populisten

Kabarettist mit moralischem Auftrag: Dieter Nuhr. © dpa

Ludwigshafen.Dieter Nuhr hat ihnen den Kampf angesagt, den Ideologen, Populisten und sonstigen Heilspredigern. Genüsslich gibt er sie in seinem neuen Programm „Nuhr hier, nur heute“ der Lächerlichkeit preis. Der Kabarettist hat am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, ein Gastspiel in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Mit viel Humor entzieht er seinen Opfern mit listigen Gedankengängen die Geschäftsgrundlage und entlarvt ihre kruden Thesen. Sein kabarettistisches Anliegen: die Welt ein kleines bisschen besser machen. sdo

Info: Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, Friedrich-Ebert- Halle, Ludwigshafen; ab 19 Uhr gibt es an der Abendkasse Restkarten zwischen 30 und 40 Euro.

