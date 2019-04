Humor, Musik, Zauberei

Mannheim.Er ist der einzige von einer Landesregierung als Staatspreis ausgelobte Kleinkunstpreis: der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Die Gewinner dieses Jahres stehen bereits fest, die Preisverleihung mit Auftritten der Sieger findet am Dienstag, 30. April, 19 Uhr, im Capitol in Mannheim statt. Zu sehen und zu hören sind das Trio Berta Epple, Zauberkünstler Zink!, die Band Hiss (jeweils Hauptpreise) und Comedian Nikita Miller (Förderpreis). Außerdem wird ein Ehrenpreis verliehen, dessen Gewinner erst am Abend bekannt gegeben wird.

Hinter Berta Epple verbergen sich Bobbi Fischer sowie Veit und Gregor Hübner, allesamt Mitglieder von Tango Five. Gemeinsam versuchen sie sich am musikalischen Spagat zwischen Weisheit und Witz, singen auf Schwäbisch und Hochdeutsch und in fremden Sprachen – und das überaus unterhaltsam und erfolgreich.

5000 Euro für Hauptpreis

Magie und Parodie kombiniert Zink! in seiner Show und scheut dabei offensichtlich anmutende Kunststücke ebenso wenig wie Anarchie, Chaos und Charme-Offensiven. Eigenwillige Folk-Rock-Polka und ironisch-zynische Texte kommen von Hiss, gern auch gewürzt mit Rockabilly, Latin, Walzer, Reggae und Ska, während sich Nikita Millers Soloprogramme mit seinen kasachischen Wurzeln und seiner schwäbischen Heimat auseinandersetzt.

Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg wird vom Wissenschaftsministerium ausgelobt, wobei die Staatliche Toto-Lotto GmbH die Preisträger mit Auftritten auf Festivals und Kleinkunstbühnen unterstützt. Insgesamt wurden bisher 142 Preisträger ausgezeichnet. Die drei Hauptpreise und der Ehrenpreis sind mit je 5000 Euro dotiert, der Förderpreis mit 2000 Euro.

Info: Tickets für 21,80 oder 26,20 Euro unter Telefon 0621/336 73 33.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019