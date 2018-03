Anzeige

Mannheim.Das Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören geht in die letzte Runde. Noch bis zum 11. März präsentiert die 12. Auflage auch in dieser Woche ein vielversprechendes Programm mit hochkarätigen Gästen. Am Freitag, 9. März, loben Tristan Marquardt und Jan Wagner die frühe deutsche Dicht- und Vortragskunst – den Minnesang. Der Dichter, DJ und Mediävist Marquardt hat gemeinsam mit Dichter und Übersetzer Jan Wagner die schönsten Minnelieder neu übersetzt.

Entstanden ist dabei die Lyrik-Anthologie „Unmögliche Liebe“. Zudem vertonten die beiden Herausgeber Minnelieder und wandeln sie in skurrile Neufassungen um. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets dazu gibt’s ab 15 Euro im Vorverkauf. Für 18 Euro sind sie an der Abendkasse erhältlich.

Deutsche Dichtkunst

Wie einsam die schriftstellerische Tätigkeit wirklich ist, zeigen Oliver Held und Thomas Henke am Samstag, 10. März, in ihrem Dokumentarfilm „Felicitas Hoppe sagt“. Inmitten von schweizerischen Berglandschaften haben Held und Henke ein Autorenporträt der Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe gedreht. Mit wenigen Bildern und ohne festes Drehbuch zeigen die Filmemacher den Rückzug der Schriftstellerin Hoppe, der so einsam und notwendig wie auch wertvoll für den Schreibprozess ist. Der Film wird um 15 Uhr im Atlantis Kino Mannheim gezeigt.